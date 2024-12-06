Shrek Konseptiyle Düğün Yaparak Aşklarını Taçlandıran Çiftin İç Isıtan Hikayesi

Günümüzde birbirinden farklı düğün konseptleri var. Fakat bu düğün konseptleri zaman zaman bize ilginç gelebiliyor ya da bize hitap etmeyebiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir çift, düğünlerinde 'Shrek' konseptinde yaptılar. Shrek ve Fiona kılığına giren çift, verdikleri mesajla da adeta içleri ısıttı. Düğünün detaylarına gelin beraber bakalım...