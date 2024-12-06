Shrek Konseptiyle Düğün Yaparak Aşklarını Taçlandıran Çiftin İç Isıtan Hikayesi
Shrek Konseptiyle Düğün Yaparak Aşklarını Taçlandıran Çiftin İç Isıtan Hikayesi
Günümüzde birbirinden farklı düğün konseptleri var. Fakat bu düğün konseptleri zaman zaman bize ilginç gelebiliyor ya da bize hitap etmeyebiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir çift, düğünlerinde 'Shrek' konseptinde yaptılar. Shrek ve Fiona kılığına giren çift, verdikleri mesajla da adeta içleri ısıttı. Düğünün detaylarına gelin beraber bakalım...
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Şu güne kadar birbirinden farklı düğün konseptleri gördük. Zaman zaman gözümüze o kadar şaşalı göründü ki, çenemiz bile yoruldu.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir çiftin yaptığı Shrek temalı düğün gündem oldu.
Gelen misafirler de adeta peri masallarındaki gibi giyinmeyi de ihmal etmediler. Mickey Mouse'tan Karayip Korsanları'na kadar birçok kostüm tercih edildi.
Amanda ve Nathan çifti, bu etkinlik için kendilerini komple yeşile boyadılar.
Gelen misafirlerden ise hediye yerine kanser vakıflarına bağışta bulunmalarını rica etti. Çift hali hazırda bu vakıflar için 2 bin euro ayırmışlar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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