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Ailesi Tarafından Tek Başına Bırakılan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Ailesi Tarafından Tek Başına Bırakılan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 12:10

Bazılarımızın büyük ailevi problemleri olabilir. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar ailesini seçemiyor! Bu nedenle de birbirinden üzücü olaylar duyabilmek mümkün. Bir kullanıcı da kendisini terk eden ailesinin o sürecini en ince detayına kadar anlattı. Okuyanlar ise dram filmi izliyormuş gibi hissetti.

İşte detaylar!

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Bazılarımızın büyük ailevi problemleri olabilir. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar ailesini seçemiyor!

Bir kullanıcı da dram filmlerini aratmayan aile hikayesini anlattı.

Bir kullanıcı da dram filmlerini aratmayan aile hikayesini anlattı.
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Ne annesine ne de babasına ait hissettiğini dile getiren kullanıcının o hikayesine buyrun beraber bakalım...

Ne annesine ne de babasına ait hissettiğini dile getiren kullanıcının o hikayesine buyrun beraber bakalım...
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Bu hikayeye de yorumlar gecikmedi.

Bu hikayeye de yorumlar gecikmedi.
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Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...

Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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