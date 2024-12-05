Tarifini Ver de Yapmayalım: Bitter Çikolata Rengindeki Çiğ Köftesiyle Görenlerin Midesini Yakan Kullanıcı

Adıyamanlı bir kullanıcı, yaptığı çiğ köfteyi paylaşayım derken sosyal medyada gündem oldu. Mide düşmanı gibi görünen simsiyah çiğ köftesiyle 'Tarifini ver de yapmayalım' dedirten kullanıcı, görenlerin midesini cayır cayır yaktı. 'Bitter çikolata mı bu?' diyenlerden tutun da 'Kömür mü yoğurdun?' esprisi yapanlara kadar pek çok komik yorum yapıldı. Gelin, o köfteye beraber bakalım👇