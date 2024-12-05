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Tarifini Ver de Yapmayalım: Bitter Çikolata Rengindeki Çiğ Köftesiyle Görenlerin Midesini Yakan Kullanıcı

Tarifini Ver de Yapmayalım: Bitter Çikolata Rengindeki Çiğ Köftesiyle Görenlerin Midesini Yakan Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 23:31

Adıyamanlı bir kullanıcı, yaptığı çiğ köfteyi paylaşayım derken sosyal medyada gündem oldu. Mide düşmanı gibi görünen simsiyah çiğ köftesiyle 'Tarifini ver de yapmayalım' dedirten kullanıcı, görenlerin midesini cayır cayır yaktı. 'Bitter çikolata mı bu?' diyenlerden tutun da 'Kömür mü yoğurdun?' esprisi yapanlara kadar pek çok komik yorum yapıldı. Gelin, o köfteye beraber bakalım👇

Çiğ köfte ülkemizde en çok tüketilen yiyeceklerden bir tanesi. Farklı yörelerde farklı çiğ köfte tarifleri görmek de son derece olası.

Çiğ köfte ülkemizde en çok tüketilen yiyeceklerden bir tanesi. Farklı yörelerde farklı çiğ köfte tarifleri görmek de son derece olası.

Fakat geçtiğimiz günlerde Adıyamanlı "hünerlerini" gösterdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde Adıyamanlı "hünerlerini" gösterdi.

Çiğ köftenin siyahlığı karşısında görenler dumur oldu.

Çiğ köftenin siyahlığı karşısında görenler dumur oldu.

Gelen yorumlardan bazıları👇

Gelen yorumlardan bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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