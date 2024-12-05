Günlük Hayatta Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kullanıcılar
Günlük Hayatta Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kullanıcılar
Zaman zaman içimize attığımız, söyleyeme çekindiğimiz fikirlerimiz olabilir. Bu fikirleri her ne kadar içimize atsak da eninde sonunda dilimizden dökülüveriyor. Bir kullanıcı da 'Linç edilebilecek fikirlerden' bazılarını sordu. Kullanıcılar ise büyük bir cesaretle linç edilebilecek fikirlerini söyledi. Buyurun kim neler demiş, beraber bakalım...
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Bazen zihnimizde tuttuğumuz ve söyleyince kendimizi kötü hissedeceğimiz fikirler vardır.
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Bir kullanıcı da "Söylersen linç edilebileceğiniz bir fikrinizi yazın" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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