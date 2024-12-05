Günlük Hayatta Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kullanıcılar

Zaman zaman içimize attığımız, söyleyeme çekindiğimiz fikirlerimiz olabilir. Bu fikirleri her ne kadar içimize atsak da eninde sonunda dilimizden dökülüveriyor. Bir kullanıcı da 'Linç edilebilecek fikirlerden' bazılarını sordu. Kullanıcılar ise büyük bir cesaretle linç edilebilecek fikirlerini söyledi. Buyurun kim neler demiş, beraber bakalım...