Boşanma Avukatı, Evliliğin Bitmesine Sebep Olan En Kötü Şeyi Söyledi: "Hiç Olmadığım Kadar Eminim"

Boşanma avukatı James Sexton, 23 yıllık kariyerinde binlerce davaya tanıklık etti ve bu süreçte evliliklerin sona erme sebepleri üzerine derinlemesine gözlemler yaptı. The Diary of a CEO podcast’inde Steven Bartlett’e verdiği röportajda, evliliklerin bitmesine neden olan en büyük etkeni açıkladı. Sexton, alkol ve yasaklı madde bağımlılığının, evliliklerin yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

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