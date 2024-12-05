Boşanma Avukatı, Evliliğin Bitmesine Sebep Olan En Kötü Şeyi Söyledi: "Hiç Olmadığım Kadar Eminim"
Boşanma Avukatı, Evliliğin Bitmesine Sebep Olan En Kötü Şeyi Söyledi: "Hiç Olmadığım Kadar Eminim"
Kaynak: https://www.tyla.com/life/sex-and-rel...
Boşanma avukatı James Sexton, 23 yıllık kariyerinde binlerce davaya tanıklık etti ve bu süreçte evliliklerin sona erme sebepleri üzerine derinlemesine gözlemler yaptı. The Diary of a CEO podcast’inde Steven Bartlett’e verdiği röportajda, evliliklerin bitmesine neden olan en büyük etkeni açıkladı. Sexton, alkol ve yasaklı madde bağımlılığının, evliliklerin yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirtti.
İşte detaylar...
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Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanmak da olabiliyor zaman zaman. Bu bir aldatmayla da sonuçlanabilir, sevginin azalmasıyla da...
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Peki evliliği bitiren en önemli şey aslında ne? İsterseniz bunu bir de boşanma avukatından dinleyelim...
Yaklaşık 20 yıldır bu sektörde çalıştığını dile getiren Sexton, alkol ve yasaklı madde gibi alışkanlıkların kötüye kullanımı, evliliğin sonunu getiren en önemli faktörlerden biri. “Eğer çiftlerden biri ya da her ikisi büyük içkici ya da madde bağımlısıysa, bu evliliğin boşanmayla sonuçlanacağının güçlü bir göstergesi” diyor.
New York'un en tanınan avukatlarından Sexton, sadakatsizlik ve maddi yetersizliklerin akabinde alkolizmin de büyük ölçüde evlilik bitiren şeylerden biri olduğunu vurguluyor.
"Hatta alkolik olan arkadaşlarımın düğününe katıldıktan sonra, onlara ihtiyaçları olur diye genelde kendi kartımı veriyorum. Çünkü bu durumdan hiç olmadığım kadar eminim" diyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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