Yemekteyiz'de İlginç Anlar: Yemeğin Ortasında "Canlı Su" İsteyen Yarışmacı Hayatı Sorgulattı
Yemekteyiz'de İlginç Anlar: Yemeğin Ortasında "Canlı Su" İsteyen Yarışmacı Hayatı Sorgulattı
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı, milyonların izlediği Yemekteyiz programı her hafta farklı yarışmacılara ve olaylara sahne oluyor biliyorsunuz ki. Bu hafta yarışan Ünal isimli başka bir yarışmacının da yemeğin ortasında istediği şey izleyicilere hayatı sorgulattı. 'Canlı su istiyorum' diyerek olay yaratan yarışmacı kameralar önünde kendi tekniğiyle suyu 'canlandırmayı' da ihmal etmedi. O anlara sosyal medyadan yorumlar gecikmedi!
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman televizyon programlarında ilginç anlarla karşılabiliyoruz. Bu anlar bizi gerçekten ekrana kilitleyip uzun uzun hayatı sorgulamamıza sebep oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Ünal isimli yarışmacı "Ben canlı su istiyorum" diyerek izleyicilere hayatı sorgulattı.
Yetmedi, suyu yayının ortasında "canlandırdı". O anlar kısa zamanda viral oldu.
Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş buyrun beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın