Yemekteyiz'de İlginç Anlar: Yemeğin Ortasında "Canlı Su" İsteyen Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı, milyonların izlediği Yemekteyiz programı her hafta farklı yarışmacılara ve olaylara sahne oluyor biliyorsunuz ki. Bu hafta yarışan Ünal isimli başka bir yarışmacının da yemeğin ortasında istediği şey izleyicilere hayatı sorgulattı. 'Canlı su istiyorum' diyerek olay yaratan yarışmacı kameralar önünde kendi tekniğiyle suyu 'canlandırmayı' da ihmal etmedi. O anlara sosyal medyadan yorumlar gecikmedi!

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