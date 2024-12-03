onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yemekteyiz'de İlginç Anlar: Yemeğin Ortasında "Canlı Su" İsteyen Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

Yemekteyiz'de İlginç Anlar: Yemeğin Ortasında "Canlı Su" İsteyen Yarışmacı Hayatı Sorgulattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 22:39

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı, milyonların izlediği Yemekteyiz programı her hafta farklı yarışmacılara ve olaylara sahne oluyor biliyorsunuz ki. Bu hafta yarışan Ünal isimli başka bir yarışmacının da yemeğin ortasında istediği şey izleyicilere hayatı sorgulattı. 'Canlı su istiyorum' diyerek olay yaratan yarışmacı kameralar önünde kendi tekniğiyle suyu 'canlandırmayı' da ihmal etmedi. O anlara sosyal medyadan yorumlar gecikmedi!

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zaman zaman televizyon programlarında ilginç anlarla karşılabiliyoruz. Bu anlar bizi gerçekten ekrana kilitleyip uzun uzun hayatı sorgulamamıza sebep oluyor.

Zaman zaman televizyon programlarında ilginç anlarla karşılabiliyoruz. Bu anlar bizi gerçekten ekrana kilitleyip uzun uzun hayatı sorgulamamıza sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Ünal isimli yarışmacı "Ben canlı su istiyorum" diyerek izleyicilere hayatı sorgulattı.

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Ünal isimli yarışmacı "Ben canlı su istiyorum" diyerek izleyicilere hayatı sorgulattı.

Yetmedi, suyu yayının ortasında "canlandırdı". O anlar kısa zamanda viral oldu.

Yetmedi, suyu yayının ortasında "canlandırdı". O anlar kısa zamanda viral oldu.

Buyrun, o anları birlikte izleyelim👇

Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş buyrun beraber bakalım👇

Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş buyrun beraber bakalım👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın