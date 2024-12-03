Yüz Nakli mi Yaptırdın Be Kadın? Moda Duayeni Donatella Versace'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı
Yüz Nakli mi Yaptırdın Be Kadın? Moda Duayeni Donatella Versace'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı
Moda duayeni ve iş insanı Donatella Versace, hem kariyeriyle hem de ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Magazin camiasında da geçirdiği estetik operasyonlarıyla bilinen Versace, bu sefer de Devil Wears Prada etkinliğindeki son haliyle dikkat çekti. Yeni bir estetik operasyon geçirdiği düşünülen Versace henüz bu konu hakkında açıklama yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Versace'nin son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.
İşte detaylar...
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Ünlü moda duayeni ve iş insanı Donatella Versace'yi bilmeyeniniz yoktur. Kendisinin kariyeri bir yana, ikonikliği bir yana...
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Versace'nin estetik operasyonları da magazin camiasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi.
Fakat Versace'nin Devil Wears Prada müzikalindeki son hali dikkat çekti. Hepimizin bildiği Versace gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş gibi görünüyordu👇
Versace, henüz yeni bir estetik operasyon geçirip geçirmediğini hayranlarıyla paylaşmadı. Sosyal medya kullanıcıları Versace'nin son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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"Donatella Versace'nin Shrek'teki Azzurro'ya inanılmaz bir benziyor"
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"Adına mutlu oldum"
"Lindsay Lohan'ın doktoruna gitmiş"
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"Gerçekten yeni bir yüz satın almış"
"Paran varsa gençliği bile satın alırsınız"
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"Kaç yaşında? 49 gibi görünüyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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