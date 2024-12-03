Yüz Nakli mi Yaptırdın Be Kadın? Moda Duayeni Donatella Versace'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı

Moda duayeni ve iş insanı Donatella Versace, hem kariyeriyle hem de ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Magazin camiasında da geçirdiği estetik operasyonlarıyla bilinen Versace, bu sefer de Devil Wears Prada etkinliğindeki son haliyle dikkat çekti. Yeni bir estetik operasyon geçirdiği düşünülen Versace henüz bu konu hakkında açıklama yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Versace'nin son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.

İşte detaylar...