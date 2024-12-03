Ünlü Psikolog En İnce Ayrıntısına Kadar Açıkladı: Narsist ve Toksik Kişiyi Nasıl Ayırt Edebiliriz?
Ünlü Psikolog En İnce Ayrıntısına Kadar Açıkladı: Narsist ve Toksik Kişiyi Nasıl Ayırt Edebiliriz?
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Narsist ve toksik kişiler günümüzde maalesef ki büyük bir yere sahip. Hayatımızın belli bir döneminde tanıştığımız bu kişiler, bizlerde büyük bir iz bırakıp hayatlarına devam edebiliyorlar. Her ne kadar zarar verseler de narsist ve toksik insanlar aynı özelliklere sahip değiller. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bir de psikologdan dinleyelim!
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Hayatınızdan en az bir kere narsist yapıya sahip bir insanla bir araya gelmişsinizdir. Bu kişiler enerjinizi sömürdükçe sömürür, adeta sizden beslenir.
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Fakat bu durum toksiklikle karıştırılmamalı. Bir psikolog geçtiğimiz günlerde bu durumu en inc detayına kadar açıkladı.
Yaşam koçu, toksikliğin "öznel" bir şey olduğunu söyleyerek sözlerine başlıyor. Yani aileden, düşüncelerden ve yetiştirilme tarzından dolayı bir insan, toksik bir karaktere sahip olabilir.
Fakat narsist kişilerde bu durum geçerli değil. Narsist kişiyi toksik kişiden ayıran asıl etmen, güç ve kontrol elde etme çabası.
Toksik insanlar her ne kadar sinir bozsa da narsist insanlar gibi zarar vermeyebiliyorlar.
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Peki nasıl ayırt edeceğiz? Narsist kişiliklerin temelinde empati yoksunluğu, övgü bekleme ve onaylanma ihtiyacı yatıyor.
"Narsist insanlar toksiktir ama her toksik insan narsist değildir"
Narsist olan kişiler kolaylıkla sinirlenebilir, tahammül seviyeleri düşüktür ve sürekli olarak yalan söylerler.
Toksik insanlarla narsist insanlar benzerlik gösterebilir demiştik. Örneğin toksik insanlar narsistler gibi bencillik ve ilgi meraklısı gibi tavırlar gösterebilirler. Fakat empati yoksunu değillerdir.
Ne olursa olsun bizi her şekilde etkiliyorlar. Anlayacağınız, toksik bir kişi tarafından 'tetiklenmiş' hissetmeniz pek olası değilken, narsisistik bir kişi sizi ' dengesizleştirebilir'.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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