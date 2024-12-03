Ünlü Psikolog En İnce Ayrıntısına Kadar Açıkladı: Narsist ve Toksik Kişiyi Nasıl Ayırt Edebiliriz?

Narsist ve toksik kişiler günümüzde maalesef ki büyük bir yere sahip. Hayatımızın belli bir döneminde tanıştığımız bu kişiler, bizlerde büyük bir iz bırakıp hayatlarına devam edebiliyorlar. Her ne kadar zarar verseler de narsist ve toksik insanlar aynı özelliklere sahip değiller. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bir de psikologdan dinleyelim!