onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Psikolog En İnce Ayrıntısına Kadar Açıkladı: Narsist ve Toksik Kişiyi Nasıl Ayırt Edebiliriz?

Ünlü Psikolog En İnce Ayrıntısına Kadar Açıkladı: Narsist ve Toksik Kişiyi Nasıl Ayırt Edebiliriz?

ilişki Narsist
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 17:21

Narsist ve toksik kişiler günümüzde maalesef ki büyük bir yere sahip. Hayatımızın belli bir döneminde tanıştığımız bu kişiler, bizlerde büyük bir iz bırakıp hayatlarına devam edebiliyorlar. Her ne kadar zarar verseler de narsist ve toksik insanlar aynı özelliklere sahip değiller. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bir de psikologdan dinleyelim!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayatınızdan en az bir kere narsist yapıya sahip bir insanla bir araya gelmişsinizdir. Bu kişiler enerjinizi sömürdükçe sömürür, adeta sizden beslenir.

Hayatınızdan en az bir kere narsist yapıya sahip bir insanla bir araya gelmişsinizdir. Bu kişiler enerjinizi sömürdükçe sömürür, adeta sizden beslenir.

Fakat bu durum toksiklikle karıştırılmamalı. Bir psikolog geçtiğimiz günlerde bu durumu en inc detayına kadar açıkladı.

Yaşam koçu, toksikliğin "öznel" bir şey olduğunu söyleyerek sözlerine başlıyor. Yani aileden, düşüncelerden ve yetiştirilme tarzından dolayı bir insan, toksik bir karaktere sahip olabilir.

Yaşam koçu, toksikliğin "öznel" bir şey olduğunu söyleyerek sözlerine başlıyor. Yani aileden, düşüncelerden ve yetiştirilme tarzından dolayı bir insan, toksik bir karaktere sahip olabilir.

Fakat narsist kişilerde bu durum geçerli değil. Narsist kişiyi toksik kişiden ayıran asıl etmen, güç ve kontrol elde etme çabası.

Toksik insanlar her ne kadar sinir bozsa da narsist insanlar gibi zarar vermeyebiliyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki nasıl ayırt edeceğiz? Narsist kişiliklerin temelinde empati yoksunluğu, övgü bekleme ve onaylanma ihtiyacı yatıyor.

Peki nasıl ayırt edeceğiz? Narsist kişiliklerin temelinde empati yoksunluğu, övgü bekleme ve onaylanma ihtiyacı yatıyor.

“Çok yüzeyseller, hayranlık, onaylanma ve övgüye aşırı ihtiyaçları var, diğer insanları kıskanıyorlar ya da diğer insanların onları kıskandığına inanıyorlar, patolojik olarak benciller.'

"Narsist insanlar toksiktir ama her toksik insan narsist değildir"

Narsist insanlar manipüle etmeyi sever ve sizi sürekli olarak şüpheye düşürür. Bir süre sonra kendinizden bile şüphe etmeye başlarsınız.

Narsist olan kişiler kolaylıkla sinirlenebilir, tahammül seviyeleri düşüktür ve sürekli olarak yalan söylerler.

Ayrıca pek bi' ütopik görünen gelecek planlarına sahiptirler. Bir sürü gelecek planı yapıp bunlara yönelik bir yol izlemezler.

Toksik insanlarla narsist insanlar benzerlik gösterebilir demiştik. Örneğin toksik insanlar narsistler gibi bencillik ve ilgi meraklısı gibi tavırlar gösterebilirler. Fakat empati yoksunu değillerdir.

Toksik insanlarla narsist insanlar benzerlik gösterebilir demiştik. Örneğin toksik insanlar narsistler gibi bencillik ve ilgi meraklısı gibi tavırlar gösterebilirler. Fakat empati yoksunu değillerdir.

Ne olursa olsun bizi her şekilde etkiliyorlar. Anlayacağınız, toksik bir kişi tarafından 'tetiklenmiş' hissetmeniz pek olası değilken, narsisistik bir kişi sizi ' dengesizleştirebilir'.

Ne olursa olsun bizi her şekilde etkiliyorlar. Anlayacağınız, toksik bir kişi tarafından 'tetiklenmiş' hissetmeniz pek olası değilken, narsisistik bir kişi sizi ' dengesizleştirebilir'.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın