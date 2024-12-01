"Yangın Anında Kediyi mi Çocuğu mu Kurtarırsın?" Sorusuna "Kedi" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'İnsan hayatı mı hayvan hayatı mı?' sorusu sosyal medyada en çok tepki çeken konulardan bir tanesi. Öyle olacak ki geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasıyla olan bir tartışmasını anlatarak tepkinin odağı oldu. 'Yangın anında kediyi mi tanımadığınız bir çocuğu mu kurtarırsınız?' sorusuna 'kedi' cevabını veren kadın, 'Benim için tek kıstas onu tanıyıp tanımamamdır' dedi. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları harekete geçti, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Bakalım, siz neler düşüneceksiniz?