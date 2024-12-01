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"Yangın Anında Kediyi mi Çocuğu mu Kurtarırsın?" Sorusuna "Kedi" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Yangın Anında Kediyi mi Çocuğu mu Kurtarırsın?" Sorusuna "Kedi" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

yangın Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 13:02

'İnsan hayatı mı hayvan hayatı mı?' sorusu sosyal medyada en çok tepki çeken konulardan bir tanesi. Öyle olacak ki geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasıyla olan bir tartışmasını anlatarak tepkinin odağı oldu. 'Yangın anında kediyi mi tanımadığınız bir çocuğu mu kurtarırsınız?' sorusuna 'kedi' cevabını veren kadın, 'Benim için tek kıstas onu tanıyıp tanımamamdır' dedi. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları harekete geçti, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Bakalım, siz neler düşüneceksiniz?

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasıyla birçok konuda "çatıştığını" dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasıyla birçok konuda "çatıştığını" dile getirdi.

Anlattığı başka bir olayda kadın, kocasına ilginç bir soru yöneltiyor ve akabinde beklemediği bir cevap alıyor. "Yangın çıksa evden evcil hayvanı mı kurtarırdın yoksa tanımadığın bir çocuğu mu?" sorusuna "tanımadığım bir çocuğu" cevabını alan kadın, neye uğradığını şaşırdığını söylüyor.

Anlattığı başka bir olayda kadın, kocasına ilginç bir soru yöneltiyor ve akabinde beklemediği bir cevap alıyor. "Yangın çıksa evden evcil hayvanı mı kurtarırdın yoksa tanımadığın bir çocuğu mu?" sorusuna "tanımadığım bir çocuğu" cevabını alan kadın, neye uğradığını şaşırdığını söylüyor.

"Ben evcil hayvanımı kurtarırdım. Benim için tek kıstas onu tanıyıp tanımamamdır." deyince de ortak fena karıştı.

"Ben evcil hayvanımı kurtarırdım. Benim için tek kıstas onu tanıyıp tanımamamdır." deyince de ortak fena karıştı.

İsterseniz o videoyu beraber izleyelim👇

Şimdi de gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım...

Şimdi de gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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