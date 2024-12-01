Yengeç Burçları Hakkında "Yurt Dışı" Tespitinde Bulunan Astrolog: "Birkaç Seneye..."
Yengeç Burçları Hakkında "Yurt Dışı" Tespitinde Bulunan Astrolog: "Birkaç Seneye..."
Yurt dışına çıkmak her ne kadar birçok kişinin planları arasında olsa da imkanlar el vermeyebiliyor. Fakat bi astrolog, bu durumun Yengeç burçları için geçerli olmadığını dile getirdi. Tüm Yengeç burçlarının yurt dışıyla bir bağlantısı olduğunu söyleyen astrolog kısa zamanda gündem oldu. Yengeç burçları da birbirinden farklı yorumlar yaptı.
İşte detaylar...
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Yurt dışı birçok kişinin hayali olsa da günümüz politikaları ve maddi şartlar nedeniyle bu durum imkansızlaşıyor.
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Fakat bir astrolog, Yengeç burçları için bu durum pek de imkansız olmadığını bu şekilde anlattı👇
"Bir de 12. Evinde gezegeni olanlar yurt dışında başarılı olabilir, 12. Ev denizaşırı ülkeleri gösterir. Hele de 12. Evde bir Ay varsa Ay kariyer göstergesi demek olduğu için kariyer yurt dışı ile bağlantılı demektir"
Bakalım yengeç burçları bu konu hakkında neler demiş👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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