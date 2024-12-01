Yengeç Burçları Hakkında "Yurt Dışı" Tespitinde Bulunan Astrolog: "Birkaç Seneye..."

Bu bilgi pek bilinmiyor ama Yengeç burcu demek yurt dışı demektir arkadaşlar. Yengeç burçları, haritasında Yengeç etkisi olanlar bir gün mutlaka yurt dışına çıkar. Benim yurt dışıyla bir alakam yok demeyin, birkaç sene sonra görüşürüz. En azından yurt dışıyla alakalı bir iş yaparlar, çok iyi bir şekilde dil bilebilirler, yurt dışından müşterileri olur. Bakın en azından diyorum... Çünkü Yengeç burcu Jüpiter'de yücelir. Bu bilgi aklınızda olsun...