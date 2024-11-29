Kocasına "Beni Aldatır mıydın?" Diye Soran Kadın Aldığı Cevap Karşısında Dumur Oldu

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasına 'Beni aldatır mıydın?' diye bir soru yöneltti. Öfkelenen adam hem karısının kalbini kırdı hem de evliliğini geri dönülemez bir yola soktu. 'Şartlar neyi gösterirse...' diye cevap veren adam, okuyanların sinirlerini zıplattı. Karısı ise ilerleyen zamanlarda aldatılacağını düşünüyor. Hikayenin detayları için sizleri şöyle alalım👇