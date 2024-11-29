Kocasına "Beni Aldatır mıydın?" Diye Soran Kadın Aldığı Cevap Karşısında Dumur Oldu
Kocasına "Beni Aldatır mıydın?" Diye Soran Kadın Aldığı Cevap Karşısında Dumur Oldu
Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasına 'Beni aldatır mıydın?' diye bir soru yöneltti. Öfkelenen adam hem karısının kalbini kırdı hem de evliliğini geri dönülemez bir yola soktu. 'Şartlar neyi gösterirse...' diye cevap veren adam, okuyanların sinirlerini zıplattı. Karısı ise ilerleyen zamanlarda aldatılacağını düşünüyor. Hikayenin detayları için sizleri şöyle alalım👇
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İlişki içerisinde partnerimizden ilgi beklemek son derece doğal. Sizler de takdir edersiniz ki sevildiğini bildiği halde tekrar tekrar duymak insana gerçekten iyi geliyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kocasıyla olan ilginç diyaloğu anlatarak dumur etti. Tatlı bir sohbetin arasında kocasına "Beni aldatır mıydın?" diye soran kadın, "Hayır" cevabı beklerken neye uğradığını şaşırdı.
"Şartlar neyi gösterirse onu yaparım" diyen adam, okuyanların sinirlerini bozdu.
Kocası bu soru üzerine, "Çocuk musun, gerçekten neler hissettiğimi anlamıyor musun?" diye sorarak, "Eğer iyi bir cinsel hayatımız yoksa, mutsuzsam seni aldatmamak için hiçbir sebebim yok" demiş.
Kocasının "iyi" birisi olduğu konusunda ısrarcı olan kadın, şimdi ise kocasının ileride kendisini aldatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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