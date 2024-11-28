Estetik Operasyon İçin İzmir'e Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı
Estetik Operasyon İçin İzmir'e Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Kilo verme süreci, birçok kişi için fiziksel ve duygusal açıdan zorlu bir yolculuk. Bu sürecin sonunda hedeflerine ulaşanlar genellikle kendilerini ödüllendirmek için estetik operasyonlara başvurabiliyor. Fakat Leah isimli bir kadın, İzmir'e 'annelik ameliyatı' olmaya geldi ve geri dönülemez bir yola girdi. 'Keşke gelmeseydim' diyen kadın, ameliyat sonrası adeta cehennemi yaşadı. İzmir'deki klinik, kadın hakkında yasal işlem başlattı.
İşte detaylar...
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Yurt dışından birçok kişi Türkiye'ye estetik operasyon için geliyor sizler de takdir edersiniz ki.
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Leah isimli başka bir kadının başına gelenler ise Stacy'ninkini aratmayan türden. Mommy Makeover (Annelik Estetiği) için Türkiye'ye gelen kadın, ülkesine döndüğünde ise gözlerine inanamadı.
Ameliyat için yaklaşık 6 bin sterlin (263 bin TL) harcayan kadın, "Annelik estetiğinin güzel olacağını düşünmüştüm. Türkiye'deki doktorları iyice araştırdım ama yanılmışım. Ömrümün sonuna kadar pişmanlık içinde yaşayacağım" ifadelerini kullandı.
2023'ün Mayıs ayında İzmir'e gelerek zayıflama ameliyatı olan kadın, yine aynı klinikte deri sarkması ameliyatı olmaya karar verdi.
Ameliyat sonrası "sıvı birikimi" olduğunu söyleyen kadın, doktorların kendisine iş teklif ettiğini bile iddia ediyor. İddiasına göre doktorlar, İngiltere'de reklamını yapması için kendisine bir para teklif etmiş.
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"Kliniği aradım, aynı doktorla bir ameliyat daha yapacaklarını söylediler ama bir daha onlara ameliyat olmaya korktum. Parayı geri verme teklifini de reddettiler."
Kadın, "Çok şey yaşadım, bütün kilolarımı verdim ve bu son operasyon da benim için adeta bir ödül, son bir dokunuş olacaktı. Ama şimdi kendimi bir kasap tarafından kesilmiş gibi hissediyorum," dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren klinik ise Leah hakkında yasal işlem başlatıldığını dile getirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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