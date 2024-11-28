Estetik Operasyon İçin İzmir'e Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

Kilo verme süreci, birçok kişi için fiziksel ve duygusal açıdan zorlu bir yolculuk. Bu sürecin sonunda hedeflerine ulaşanlar genellikle kendilerini ödüllendirmek için estetik operasyonlara başvurabiliyor. Fakat Leah isimli bir kadın, İzmir'e 'annelik ameliyatı' olmaya geldi ve geri dönülemez bir yola girdi. 'Keşke gelmeseydim' diyen kadın, ameliyat sonrası adeta cehennemi yaşadı. İzmir'deki klinik, kadın hakkında yasal işlem başlattı.

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