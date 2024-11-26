Ucuz Olduğu İçin Gelmiş: Meme Büyütme Ameliyatı İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Hayatı Altüst Oldu
Ucuz Olduğu İçin Gelmiş: Meme Büyütme Ameliyatı İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Hayatı Altüst Oldu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/31937...
Turistlerin estetik operasyonlar için sıkça Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Ancak Stacy isimli bir kadın, meme büyütme ameliyatı için Türkiye'ye gelip adeta hayatının şokunu yaşadı. Operasyonun ardından anesteziden uyandığında, sonuçların beklentisinden çok uzak olduğunu fark eden Stacy, doktorların yaklaşımından oldukça rahatsız oldu. İddiasına göre, cerrahlar operasyonu tamamen maddi kaygılarla gerçekleştirdi. Daha da kötüsü, durumu hakkında net bir bilgi verilmeden bir sonraki kontrol için 2025 yılının Ocak ayını beklemesi gerektiği söylendi. Hikayenin devamı için, sizleri şöyle alalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok turist Türkiye'ye estetik operasyon için geliyor. Kurdan dolayı ilk tercihleri her zaman Türkiye oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat geçtiğimiz günlerde Stacy isimli bir kadın, Türkiye'ye meme büyütme ameliyatı için geldi, geldiğine bin pişman oldu.
"Fiyatı uygun olduğu için ameliyat için Türkiye'ye geldim" diyen Stacy, ameliyat sonrası cerrahı hiçbir şekilde görmediğini dile getirdi.
Narkoza yatırmadan önce doktorun kendisine "Güle güle" dediğini söyleyen Stacy o anları şu şekilde anlatıyor👇
Göğüslerinin son şekli için de endişelenen iki çocuk annesi kadın, "meme uçlarım eğri, memelerim sarkık" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine antibiyotik ilaçlar yazıldıktan sonra eve gönderilen kadına, tekrardan muayene edilmesi için 2025'in Ocak ayını beklemesi gerektiği söylenmiş.
Stacy, cerrahların kendisiyle ilgilenmediğini ve her şeyi maddi kaygılarla yaptığını iddia ediyor. Cümlelerini ise, "Keşke Birleşik Krallık'ta kalsaydım" diyerek noktalıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
buna da bizim büyüklerimiz ucuz etin yahnisi derler😂😂
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.