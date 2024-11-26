Ucuz Olduğu İçin Gelmiş: Meme Büyütme Ameliyatı İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Hayatı Altüst Oldu

Turistlerin estetik operasyonlar için sıkça Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Ancak Stacy isimli bir kadın, meme büyütme ameliyatı için Türkiye'ye gelip adeta hayatının şokunu yaşadı. Operasyonun ardından anesteziden uyandığında, sonuçların beklentisinden çok uzak olduğunu fark eden Stacy, doktorların yaklaşımından oldukça rahatsız oldu. İddiasına göre, cerrahlar operasyonu tamamen maddi kaygılarla gerçekleştirdi. Daha da kötüsü, durumu hakkında net bir bilgi verilmeden bir sonraki kontrol için 2025 yılının Ocak ayını beklemesi gerektiği söylendi. Hikayenin devamı için, sizleri şöyle alalım...👇