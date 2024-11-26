onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğum Kaydı Olmadığı İçin İş Bile Bulamadığını Söyleyen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Doğum Kaydı Olmadığı İçin İş Bile Bulamadığını Söyleyen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 17:55

Geçtiğimiz günlerde Caitlin isimli 26 yaşındaki bir kadın, dram filmlerini aratmayacak bir hikaye paylaştı. Doğum kaydını yaptırmayan annesi yüzünden iş bile bulamadığını anlatan Caitlin, bu durumu 19 yaşında fark ettiğini belirtiyor. O günden itibaren akrabalarının bakımına terk edilen kadın, bu süreç boyunca adeta 'görünmez' hissettiğini söylüyor. Annesinin ihanetine büyük öfke duyan Caitlin, yaşadığı zorlukları ve duygusal çöküntüyü detaylarıyla paylaştı. Hikayenin devamını merak ediyorsanız, sizi aşağıya alalım...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/319...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doğum yaptığınızda 30 gün içerisinde doğum belgesi almanız şart. En azından Türkiye'de süreç bu şekilde işliyor.

Doğum yaptığınızda 30 gün içerisinde doğum belgesi almanız şart. En azından Türkiye'de süreç bu şekilde işliyor.

Fakat 26 yaşındaki Caitlin isimli bir kadın, annesinin doğum yaptıktan sonra kendisini kaydettirmediğini, bu yüzden de Amerika'da "mülteci" konumunda olduğunu dile getirdi.

Fakat 26 yaşındaki Caitlin isimli bir kadın, annesinin doğum yaptıktan sonra kendisini kaydettirmediğini, bu yüzden de Amerika'da "mülteci" konumunda olduğunu dile getirdi.

Bu durumu 19 yaşında fark eden Caitlin'in bu sebeple sigorta numarası yok. Ehliyet alamıyor, işe giremiyor ve pasaport çıkartamıyor.

Bu durumu 19 yaşında fark eden Caitlin'in bu sebeple sigorta numarası yok. Ehliyet alamıyor, işe giremiyor ve pasaport çıkartamıyor.

Halasının ve kuzeninin yardımıyla çıkartılan bir kredi kartı kullanan Caitlin, yasal olarak aslında yok. En azından kendisi bu şekilde ifade ediyor.

Halasının ve kuzeninin yardımıyla çıkartılan bir kredi kartı kullanan Caitlin, yasal olarak aslında yok. En azından kendisi bu şekilde ifade ediyor.

Kaydın onaylanabilmesi için, bağımsız belgesel kanıtlarla doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bir doğrulama yapılması gerekiyormuş. Ayrıca, doğum kaydını yapmak ve sicili imzalamak için yetkili bir kişinin kayıt ofisine gitmesi zorunluymuş. Bu koşulların yerine getirilmesi şu an için imkansız olduğundan ötürü geç doğum kaydına izin verilmemiş.

Kaydın onaylanabilmesi için, bağımsız belgesel kanıtlarla doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bir doğrulama yapılması gerekiyormuş. Ayrıca, doğum kaydını yapmak ve sicili imzalamak için yetkili bir kişinin kayıt ofisine gitmesi zorunluymuş. Bu koşulların yerine getirilmesi şu an için imkansız olduğundan ötürü geç doğum kaydına izin verilmemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşe giremediği için 18 yaşından bu yana Caitlin'e akrabaları bakıyor. Caitlin, "yeryüzünden silinmiş gibi hissediyorum" diyor.

İşe giremediği için 18 yaşından bu yana Caitlin'e akrabaları bakıyor. Caitlin, "yeryüzünden silinmiş gibi hissediyorum" diyor.

"Annem yaşattı bana bu travmayı. Hayatımın üzerinde hiçbir kontrolüm yokmuş gibi hissediyorum"

"Annem yaşattı bana bu travmayı. Hayatımın üzerinde hiçbir kontrolüm yokmuş gibi hissediyorum"

Caitlin bu durum için polise gitmiş, mahkemeye gitmiş ama nafile. Herkes bu durumu 'basit bir aile meselesi' diyerek geçiştirmiş.

"Annem beni terk etti. Hükümet de buna kayıtsız kalmaya devam ediyor"

"Annem beni terk etti. Hükümet de buna kayıtsız kalmaya devam ediyor"

'Görünmez' hissettiğini dile getiren Caitlin, şu anda okula gidiyor. Fakat şu anki okuluna başlamadan önce yetkililerin soruları nedeniyle sık sık okul değiştirdiğini vurguluyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın