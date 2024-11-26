Doğum Kaydı Olmadığı İçin İş Bile Bulamadığını Söyleyen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Caitlin isimli 26 yaşındaki bir kadın, dram filmlerini aratmayacak bir hikaye paylaştı. Doğum kaydını yaptırmayan annesi yüzünden iş bile bulamadığını anlatan Caitlin, bu durumu 19 yaşında fark ettiğini belirtiyor. O günden itibaren akrabalarının bakımına terk edilen kadın, bu süreç boyunca adeta 'görünmez' hissettiğini söylüyor. Annesinin ihanetine büyük öfke duyan Caitlin, yaşadığı zorlukları ve duygusal çöküntüyü detaylarıyla paylaştı. Hikayenin devamını merak ediyorsanız, sizi aşağıya alalım...👇