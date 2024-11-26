Doğum Kaydı Olmadığı İçin İş Bile Bulamadığını Söyleyen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Doğum Kaydı Olmadığı İçin İş Bile Bulamadığını Söyleyen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/319...
Geçtiğimiz günlerde Caitlin isimli 26 yaşındaki bir kadın, dram filmlerini aratmayacak bir hikaye paylaştı. Doğum kaydını yaptırmayan annesi yüzünden iş bile bulamadığını anlatan Caitlin, bu durumu 19 yaşında fark ettiğini belirtiyor. O günden itibaren akrabalarının bakımına terk edilen kadın, bu süreç boyunca adeta 'görünmez' hissettiğini söylüyor. Annesinin ihanetine büyük öfke duyan Caitlin, yaşadığı zorlukları ve duygusal çöküntüyü detaylarıyla paylaştı. Hikayenin devamını merak ediyorsanız, sizi aşağıya alalım...👇
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Doğum yaptığınızda 30 gün içerisinde doğum belgesi almanız şart. En azından Türkiye'de süreç bu şekilde işliyor.
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Fakat 26 yaşındaki Caitlin isimli bir kadın, annesinin doğum yaptıktan sonra kendisini kaydettirmediğini, bu yüzden de Amerika'da "mülteci" konumunda olduğunu dile getirdi.
Bu durumu 19 yaşında fark eden Caitlin'in bu sebeple sigorta numarası yok. Ehliyet alamıyor, işe giremiyor ve pasaport çıkartamıyor.
Halasının ve kuzeninin yardımıyla çıkartılan bir kredi kartı kullanan Caitlin, yasal olarak aslında yok. En azından kendisi bu şekilde ifade ediyor.
Kaydın onaylanabilmesi için, bağımsız belgesel kanıtlarla doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bir doğrulama yapılması gerekiyormuş. Ayrıca, doğum kaydını yapmak ve sicili imzalamak için yetkili bir kişinin kayıt ofisine gitmesi zorunluymuş. Bu koşulların yerine getirilmesi şu an için imkansız olduğundan ötürü geç doğum kaydına izin verilmemiş.
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İşe giremediği için 18 yaşından bu yana Caitlin'e akrabaları bakıyor. Caitlin, "yeryüzünden silinmiş gibi hissediyorum" diyor.
"Annem yaşattı bana bu travmayı. Hayatımın üzerinde hiçbir kontrolüm yokmuş gibi hissediyorum"
"Annem beni terk etti. Hükümet de buna kayıtsız kalmaya devam ediyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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