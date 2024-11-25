Kilo Kaybetmeye Devam Ediyor: Başarılı Şarkıcı Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi
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Kilo Kaybetmeye Devam Ediyor: Başarılı Şarkıcı Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Güçlü vokaliyle akıllarımıza kazınan başarılı şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, magazin camiasında da sık sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Yıllardır fiziksel olarak verdiği kilolarla eleştirilen Grande, tekrardan bu konuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Wicked' filmiyle tekrardan kendisini hatırlatan yıldızın son hali hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor. Bakalım, siz Ariana Grande'nin son hali hakkında ne düşüneceksiniz.
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Güçlü vokaliyle ve tarzıyla kıllara kazanan başarılı sanatçı Ariana Grande'yi hepimiz tanıyoruz. Kendisi, sanat camiasındaki etkisinin yanı sıra ilginç magazin olaylarıyla da sık sık kendini hatırlatıyor.
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Grande, geçtiğimiz aylarda yeni çıkardığı Eternal Sunshine albümüyle müzik camiasına da damga vurmuştu.
Ariana Grande, şarkıcılık kariyerninyanı sıra oyunculuk kariyeriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Wicked" filmiyle son derece beğenilmişti.
Fakat Ari'nin yıllar içinde verdiği kilolar hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.
Başarılı şarkıcının fiziksel olarak "çöktüğünü" söyleyen birçok kişi bulunuyor.
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Ari, fiziksel olarak birçok eleştiriye maruz kalıyor. Peki Grande'nin son hali hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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