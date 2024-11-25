Kilo Kaybetmeye Devam Ediyor: Başarılı Şarkıcı Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi

Güçlü vokaliyle akıllarımıza kazınan başarılı şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, magazin camiasında da sık sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Yıllardır fiziksel olarak verdiği kilolarla eleştirilen Grande, tekrardan bu konuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Wicked' filmiyle tekrardan kendisini hatırlatan yıldızın son hali hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor. Bakalım, siz Ariana Grande'nin son hali hakkında ne düşüneceksiniz.

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