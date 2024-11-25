Bir de Terapistten Dinleyelim: Çocukluk Travmasına Sahip Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bir de Terapistten Dinleyelim: Çocukluk Travmasına Sahip Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Her yaşta travmatik olaylar yaşanabilirken küçüklük travmaları bireylerde daha derin izler bırakabiliyor. Bu travmalar için bireyler psikoterapi kliniklerinin yolunu tutarken yaralarını da sarmaya çalışıyor. Peki çocukluk travmasına sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir terapiste göre çocukluk travmasına sahip olduğunuzu anlamanın bazı yolları var. Peki o belirtiler hangileri?
Buyrun, beraber öğrenelim👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yaşta travma yaşayabiliriz. Sizler de takdir edersiniz her yaştan insan, zaman zaman psikoterapi kliniğinin yolunu tutabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki çocukken travma yaşadığımızı nasıl anlarız? İsterseniz bir de terapistten dinleyelim...
Terapiste göre çocukluk travması olan kişiler kendilerini savunamazlar. Herhangi biri üzerinize yürüdüğünde kilitlenip kalırsınız.
Her şey bir kenara, "Nasılsın?" sorusunu bile zaman zaman garipsedikleri oluyormuş bu kişilerin. Çünkü küçükken sık sık dışlanmışlardır.
Ayrıca çocukluk travmaları olan kişiler "Imposter Sendromu" denilen bir kişilik bozukluğuna da sahip olabilirler. Peki ne demek bu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazır duygusallıktan da konu açılmışken, "duyguları ifade edememe" durumu da travma belirtilerine işaret ediyor.
Ve yalnızlık... Bu kişiler yalnız oldukları halde insanlarla bağ kurmaktan çekinirler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın