Bir de Terapistten Dinleyelim: Çocukluk Travmasına Sahip Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Her yaşta travmatik olaylar yaşanabilirken küçüklük travmaları bireylerde daha derin izler bırakabiliyor. Bu travmalar için bireyler psikoterapi kliniklerinin yolunu tutarken yaralarını da sarmaya çalışıyor. Peki çocukluk travmasına sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir terapiste göre çocukluk travmasına sahip olduğunuzu anlamanın bazı yolları var. Peki o belirtiler hangileri?

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