Sevgili Kova, bugün senin için adeta bir yaratıcılık fırtınası olacak. Gökyüzünde parlayan İkizler Dolunayı, yaratıcılık enerjini tavan yaptıracak ve sana adeta ilham verecek. Tam da bu yüzden, sabah saatlerinde henüz kahveni yudumlarken; bir fikir, bir tasarım, bir sunum ya da bir proje için eşsiz fikirler üretebilirsin. Bu enerjiyi hissettiğin an, çalışma arkadaşlarına da bulaştırabilir ve ekip olarak birlikte yaratıcı bir sinerji oluşturabilirsiniz.

Günün ikinci yarısında ise kariyerinle ilgili bir durum seni daha da görünür kılacak. Belki bir duyuru, belki bir başarı ya da belki de bir takdir gücüne güç katacak! Bugün yaptığın bir iş, çevrende 'Her işte gerçekten fark yaratıyor' dedirtecek cinsten olabilir. İş hayatında seninle aynı yolda yürüyenler, bu farkındalığını gözlemleyecek ve seninle gurur duyacaklar.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay sana adeta bir kıvılcım enerjisi veriyor. Flörtlerin hareketleniyor, kalbin daha hızlı atıyor. Belki bir mesaj, belki bir telefonla gelen bir buluşma ihtimali oldukça yüksek. Kim bilir, belki de bugün aşk kapını çalacak. Ama şimdiden söyleyelim, bu aşk senin kurallarına ve bildiğin düzene hiç uymayayacak. Sınırları aşmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…