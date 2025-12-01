Sevgili Kova, bugün gökyüzü seni destekliyor! Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil açı, seni insan ilişkilerinde adeta bir kahramana dönüştürüyor. İster iş birlikleri, ister ortaklıklar, isterse ekip çalışmaları olsun gündeminde... Fark etmeksizin bugün her şey senin lehine işliyor. Sözlerinle etrafındakileri kolayca etkileyebiliyor ve kararlı duruşunla güven inşa edebilirsin.

Tam da bu noktada gücünü göstermek için çalışmaya odaklanmalısın! Ne istediğini bilen ve kendinden emin bir tavırla hedeflerine emin adımlarla ilerlemelisin. Başarı ve güç elde etmek üzeresin... Şimdi hedefine ulaşmak istiyorsan, maddi anlamda birtakım fedakarlıklar yapman gerektini de bilmelisin. Her şey kontrolün altında, yeter ki gücünü göstermek için kararlı ve istekli ol!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil, adeta 'sessiz savaş' havası estirebilir. Partnerin belki de bir konuda seninle rekabete girebilir ya da gurur yüzünden geri adım atmaktan kaçınabilir. İşte bu yüzden havada biraz gerginlik hissedebilirsin. Ancak unutma, her zorluk kendi içinde bir fırsatı barındırır. Bu gerginliği çözümlemek ve daha güçlü bir ilişki kurmak için bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…