Sevgili Kova, bugün Venüs ve Uranüs'ün karşıt konumları, kariyerinde dur durak bilmeyen bir enerji yaratıyor. İş hayatında, beklenmedik bir anda rotanı değiştirmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Belki de yeni bir fikir seni kendine çekecek ve bu fikirle beraber cesur bir adım atman gerekecek. İşte tam da bu cesur adımlar, bugün seni bir adım öne çıkarıyor. Rekabetin yoğun olduğu bir alanda bile, bu enerjiyle güçlü bir ivme yakalayabilirsin.

Bugün aklın hızla çalışıyor ve pratik çözümler üretiyorsun. Belki de planladığın bir iş takvimini baştan sona yeniden düzenlemek gibi bir karar alabilirsin. Bu karar, verimliliğini artıracak ve sana yeni bir enerji getirecek. Hatta belki de birinin söylediği küçük bir laf bile sende büyük bir motivasyon yaratabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin sana oyunlar oynadığını hissedebilirsin. Birine karşı hissettiğin yoğun çekimin aslında boşa olduğunu fark edebilirsin. Sosyal ortamlar, kalbini harekete geçiriyor ve bugün flört etmek sana çok yakışıyor. Ancak unutma ki her heyecan aşk değil, her aşk da heyecanlı ve mutluluk dolu olmayabilir. Bu yüzden kalbin kadar aklını da dinlenmelisin bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…