Sevgili Kova, bugüne ve haftaya kariyerinde yenilikçi bir rüzgar ile başlıyorsun. Güneş ile Plüton altmışlığının etkisiyle, zihninde adeta bir ışık yanıyor ve kimsenin aklına gelmeyen çözümler üretme yeteneğin ortaya çıkıyor. Farklı ve özgün fikirlerinle çevrendekilerin dikkatini çekmekte hiç zorlanmayacaksın. Haftanın ilk günü olmasına rağmen, enerjin ve üretkenliğin tavan yapabilir.

Teknoloji ve modern planlamalar gibi alanlarda büyük bir ilerleme elde edebilirsin. Dijital işlerdeki yeteneğin ve bilgin, bugün sana büyük avantaj sağlayacak. Ekip çalışmalarında ise, insanların sana ihtiyaç duyduğu bir gün olacak. Karmaşık görünen işleri hızlıca sadeleştirebilecek bir bakış açısına sahip olman, etrafındakilerin hayranlığını kazanmana neden olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise entelektüel uyum ön plana çıkıyor. Kafa yapın uyuşan biriyle kuracağın bir sohbet, zihinsel uyanışını tetikleyebilir; bu da duygusal çekimi artırabilir. Partneri olan Kova’lar için ilişkide özgün fikirler, yeni planlar ve keyifli konuşmalar yakınlığı artıracak. Tabii eğer bekarsan, ruhunun derinliklerinde 'tanıdık' bir his uyandıran biriyle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Bu kişiyle kuracağın bağ, seni hem zihinsel hem de duygusal anlamda tatmin edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…