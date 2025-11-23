onedio
24 Kasım Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

24 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hızlı geçebilir. Bedenin ve zihnin arasında küçük bir tempo farkı olabileceğini hissedebilirsin. Hani o hızlıca bir şeyler yapmaya çalışırken vücudunun sana gönderdiği ince gerilim sinyalleri var ya, işte onlar. Bu sinyalleri hissettiğinde, bir an durup derin bir nefes almayı dene. Bu küçük duraksama ve nefes düzenlemesi, enerjinin daha berrak ve daha hızlı akmasını sağlayacak.

Akşam saatleri geldiğinde ise duyularını sakinleştiren basit bir rutin oluşturmayı düşün. Belki bir kitap okumak, belki bir fincan sıcak çay, belki de sadece sessiz bir ortamda oturup günün stresini üzerinden atmak... Bu basit rutin, üzerindeki dağınık yükleri görünmez bir biçimde çözecek ve seni daha hafif hissettirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

