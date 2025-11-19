Sevgili Kova, bugün gökyüzünün yıldızları bugün sana bir mesaj gönderiyor: Zihin ve bedenin arasındaki bağlantı bugün daha da belirginleşiyor. Düşüncelerin ve hislerin, fiziksel dünyada daha somut bir yansıma bulabilir. Bugün, düşündüğün her şey fiziksel bir karşılık bulabilir.

Biraz karmaşık geldi mi? Hemen açıklıyoruz! Örneğin, sabah kalktığında kendini biraz gergin hissediyorsan, belki de günün ritmini biraz değiştirmen gerekiyor. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... Kim bilir, belki de sadece bir fincan sıcak çikolata bile işe yarayabilir! Bu ufak ritim değişikliği, tüm günün gerginliğini tersine çevirebilir ve seni daha enerjik, daha pozitif hissettirebilir.

Ve işte günün en güzel kısmı: Akşam saatlerinde, belki de hiç beklemediğin bir anda, içinde bir rahatlama, bir huzur hissiyle tazelenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…