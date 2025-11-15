onedio
16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz farklı bir enerji söz konusu. Evrenin sunduğu bu özel üçgen, bedeninin ritmini yeniden bulmanı sağlıyor. Sindirim sistemin, beslenme alışkanlıkların ve uyku düzeninin yeniden toparlanmasına yardımcı oluyor. Yani bu süreçte kendini daha hafif ve enerjik hissetmen mümkün.

Tabii bu enerjiyi doğru kullanman gerektiğini unutma. Bugün, Jüpiter’in bolluk enerjisi nedeniyle fazla yeme ve içme eğiliminde olabilirsin. Bu durumda Jüpiter, sana “fazla kaçırma” diye bir uyarı gönderiyor. Bu enerjiyi doğru yöneterek, sağlığına zarar vermemen önemli. Bu dönemde doğal destekler almaya odaklan. Böylece hem sindirim sistemini düzenleyecek hem de uyku düzenini toparlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
