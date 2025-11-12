onedio
13 Kasım Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.11.2025 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün enerjisi, en hassas olduğun baş ve omuz bölgelerinde kendini hissettirecek. Kendini biraz gergin ve sıkışmış hissedebilirsin. Belki de bir süredir ofis masasında çok fazla zaman geçiriyorsun veya belki de stres yüklendin. İşte bu da omuzlarında bir yüke neden olabilir. Bu durumda, kısa nefes alıp verme egzersizlerini denemek, bu gerginliği azaltmana yardımcı olabilir. Birkaç dakikanı ayırıp gözlerini kapat, derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bu basit egzersiz, seni rahatlatabilir ve günün geri kalanında daha odaklanmış hissetmeni sağlayabilir.

Ayrıca, bugün beslenme ve sıvı dengene dikkat etmen gerekiyor. Belki de kahve tüketimini biraz azaltıp su içmeyi arttırmanın zamanı gelmiştir. Vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamaya özen göster. Çünkü belli ki buna ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

