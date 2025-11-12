Sevgili Kova, bugünün enerjisi, en hassas olduğun baş ve omuz bölgelerinde kendini hissettirecek. Kendini biraz gergin ve sıkışmış hissedebilirsin. Belki de bir süredir ofis masasında çok fazla zaman geçiriyorsun veya belki de stres yüklendin. İşte bu da omuzlarında bir yüke neden olabilir. Bu durumda, kısa nefes alıp verme egzersizlerini denemek, bu gerginliği azaltmana yardımcı olabilir. Birkaç dakikanı ayırıp gözlerini kapat, derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bu basit egzersiz, seni rahatlatabilir ve günün geri kalanında daha odaklanmış hissetmeni sağlayabilir.

Ayrıca, bugün beslenme ve sıvı dengene dikkat etmen gerekiyor. Belki de kahve tüketimini biraz azaltıp su içmeyi arttırmanın zamanı gelmiştir. Vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamaya özen göster. Çünkü belli ki buna ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…