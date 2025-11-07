onedio
8 Kasım Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

8 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

07.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Kasım Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ve Jüpiter'in birleştiği bu enerjik atmosfer, zihinsel yüklerini hafifletmenin zamanının geldiğini fısıldıyor. Sürekli düşünmek, analiz etmek, çözümlemek... Bu durum bedenini adeta bir uyuşukluk hali içine sokmuş olabilir. Zihnini ve bedenini tüketen bu durumdan bir an önce uzaklaşman gerektiğini unutma.

Bugün belki de teknolojiden biraz uzaklaşmanın, elektronik cihazları bir kenara bırakmanın vakti geldi. Sessiz ve huzurlu bir ortamda, belki bir kitap okuyarak belki de sadece uzanarak hiçbir şey yapmamanın rahatlığını hisset. Bazen en büyük şifa, hiçbir şeye dokunmamak, hiçbir şey yapmamak, sadece var olmanın huzurunda gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

