Sevgili Kova, gökyüzünde bir şov başlıyor ve senin için ön sıradan biletler var! Ay ve Jüpiter'in büyüleyici dansı, enerjini ve yaşam ritmini yeniden canlandırıyor. Bu gökyüzü olayı, iş hayatında yeni ve heyecan verici fırsatların kapını çalacağının işareti olabilir. Yeni bir sorumluluk, proje veya görev, seni daha önce hiç deneyimlemediğin bir alana sürükleyebilir. Bu, belki de tam da ihtiyacın olan değişikliği beraberinde getirebilir.

Kendini ve yeteneklerini yeniden keşfetmek, günlük rutinini yeniden düzenlemek, zihinsel enerjini de yükseltecektir. Bu, senin için bir yeniden doğuş dönemi olabilir, tıpkı bir kelebeğin koza'dan çıkıp kanatlarını açması gibi. Bu değişim rüzgarı ise uzun süredir beklediğin bazı maddi gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Maaş artışı, prim veya tazminat konusu gündeme gelebilir. Bu, senin için bir rahatlama ve özgürlük anı olabilir. Eğer iş arayışında bir Kova burcu isen, bu dönem “yeniden başlama” fırsatını beraberinde getirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…