Müzik Zevkine Göre Hangi Ülkede Yaşamalısın?

İrem Coşkun
26.12.2025 - 20:01

Müzik dinlerken bazen içinde bulunduğumuz andan uzaklaşır, şarkının sözlerine ve duygusuna kapılıp bambaşka bir yerde hayal edebiliriz kendimizi... Peki senin ait olduğun yer aslında neresi? Bu testle, müzik zevkine göre nerede yaşaman gerektiğini söylüyoruz! 👇

1. Sabahları yürürken kendine gelmek, uykunu açmak için ne tarz müzikler dinlersin?

2. "Güzel bir festival olsa da müziğe doysak!" dediğin festival hangisi?

3. “Bu şarkı benim ruh halimi anlatıyor!” dediğin parça hangisi?

4. Hangisinin konserine ışınlanmak istersin?

5. Söyle bakalım, yolculuk sırasında ilk hangi şarkıyı açarsın?

6. Playlist’inde en az bir tane hangi tür şarkı kesin vardır?

7. Peki, hangisi senin hayalindeki müzik kültürü?

8. Son olarak, "Bunu ezbere biliyorum!" dediğin nostaljik şarkıyı seç bakalım. 👇

Amerika Birleşik Devletleri

Sen ritmi seviyorsun, dansı ve müziği hissetmek sana çok iyi geliyor. Dinlediğin müzikte bir hikaye arıyorsun. Sevdiğin tür olan rap, R&B, hip-hop kültürü senin için sadece müzik değil; bir özgürlük alanı! Bu yüzden sen şehir hayatının her daim hareketli olduğu bir ülkede yaşamalısın. ABD’nin sokak kültürü, festivalleri ve dev sahne prodüksiyonları tam sana göre! Enerjin güçlü, tarzın özgün; Amerika tam senlik!

Güney Kore

Sen enerjik, yaratıcı ve her daim neşeli olmayı başaran birisin. Seçtiğin müzikler de senin bu yönünü besliyor. K-pop’un renkli dünyası, dans koreografileri, sahne ışıkları ve müziğin enerjisi senin ruhuna iyi geliyor. Kore’nin pop kültürü senin modunu sürekli yüksek tutacak türden! Hem modern şehir hayatı hem de müzikle iç içe bir yaşam… Sana ilaç gibi gelir.

Almanya

Senin güçlü, derin ve kendine has bir karakterin var. Bu yüzden metal dinliyorsun! Rock/metal kültürünü yaşayan bir ülke arıyorsan Almanya tam karşılığı! Dev metal festivalleri, gösterişli sahne şovları... Bunları Almanya'da deneyimleyebilirsin. Berlin’in alternatif sokakları, Hamburg’un rock barları seni çok mutlu eder. Almanya’nın o sert ama özgür müzik ruhu kesinlikle sana hitap ediyor!

