Sevgili Kova, bugün Süper Dolunay'ın büyülü ışığı altında, köklerinle ve aidiyet duygularınla baş başa kalmanın tam zamanı. Güneş, gizem dolu ve tutkunun simgesi Akrep burcunda parlıyor, bu da kariyerinle ilgili konuları aydınlatıyor ve belki de bazı sırlarını açığa çıkarıyor. Ay ise, huzur ve güven arayışındaki Boğa burcunda yer alıyor, ev ve aile hayatını, içsel dengeyi ön plana çıkarıyor ve bu alanlarda belirgin bir dönüm noktası yaratıyor.

İş ve özel hayatın arasındaki dengeyi sağlama konusunda belki de bir süredir kafan karışık. Ancak artık durup düşünme, belki de çizgileri yeniden çizme zamanı geldi. Belki yeni bir eve taşınmayı düşünüyorsun, belki de hayalini kurduğun evi almayı planlıyorsun. Ya da ailenle ilgili önemli kararlar alman gerekiyor olabilir. Bu dönem, bu tür konuları ele alman ve hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir zaman. İşine, aile düzenine ve genel hayatına adapte olmak için sana iyi gelene odaklanma zamanı geldi. Kendini dinle, iç sesini takip et ve hayatında neyin önemli olduğuna karar ver. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…