Sevgili Kova, bugün Süper Dolunay, seni köklerinle, aidiyet duygularınla baş başa bırakıyor. Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda parlıyor ve bu durum kariyerinle ilgili konuları aydınlatıyor. Öte yandan Ay, huzur ve güven arayışındaki Boğa burcunda yer alıyor ve ev, aile ve içsel denge alanlarında önemli bir dönüm noktası yaratıyor.

İş hayatınla özel hayatın arasındaki dengeyi sağlama konusunda yeniden düşünme ve çizgileri yeniden çizme zamanı geliyor. Belki de taşınmayı düşünüyorsun, belki yeni bir ev almayı planlıyorsun ya da ailenle ilgili önemli kararlar alman gerekiyor. Bu dönem, bu tür konuları ele alman için mükemmel bir zaman olabilir. İşine, aile düzenine ve hayatına adapte olmak için sana iyi gelene odaklanma zamanı geldi!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da ev teması ön plana çıkıyor. Belki birlikte yaşama kararı almayı düşünüyorsun ya da ilişkinde bir 'Biz' alanı yaratmayı planlıyorsun. Aşık bir düzen inşa etmenin tam sırası. Bu Dolunay'da kalbinin sesini dinlersen, 'Biz' olma fikri seni sahiden sarabilir ve tabii aşk sana güç verebilirsin. Kendini ona bırak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…