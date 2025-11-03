Sevgili Kova, bugün senin için iniş çıkışlı bir gün olacak gibi duruyor. Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, ortaklık ve iş birliklerinde dengeyi biraz zorlayabilir. Belki de bir iş ortağınla ya da hayatındaki önemli bir kişiyle beklenmedik bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Ancak unutma ki bu tür durumlar genellikle bizi kendi gücümüzü ve ne istediğimizi daha iyi anlamamızı sağlar.

Kariyerine baktığımızda ise yeni bir iş modeli üzerinde düşünüyor olabilirsin veya belki de çalıştığın sistemde ciddi bir değişiklik yapmayı planlıyorsun. Tam da bu noktada Uranüs, kalıplarını yıkmanı ve yeni bir yol çizmeni istiyor. Seni harekete geçirecek olan enerji ise Mars'tan geliyor! Şimdi değişmenin ve güçlenmenin tam sırası!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün sürprizler bitmiyor! Belki de uzun süredir seninle aynı çevrede olan ve dikkatini çeken biri, aniden duygularını paylaşabilir. Bu beklenmedik itiraf, kalbinde adeta bir elektrik çarpması etkisi yaratabilir. Ancak bu enerjiyi dikkatli ve temkinli bir şekilde kullanmanı öneriyoruz. İlk heyecanla hemen acele kararlar vermek yerine, durumu biraz daha değerlendirmen senin için daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…