Sevgili Kova, bugün kariyer hayatında disiplin ve sorumluluk kavramları ön plana çıkıyor. Ay ve Satürn'ün bir araya gelmesiyle oluşan enerji, işlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütmene yardımcı olacak. Yani bugün, işlerini aksatmadan, planlı ve programlı bir şekilde ilerletebileceğin bir gün olacak.

Ayrıca, Neptün'ün etkisiyle, teknoloji dünyası yerine geleneksel bakış açılarının hakim olduğu eski düzene odaklanabilirsin. Geçmiş ile geleceği bir araya getirecek bir projeye ne dersin? Sakin bir şekilde ilerle ve zamanla seni beklediğinden büyük bir başarıya ulaştıracak geleneksel bakış açılarını da dikkatle ele al. Bu bakış açısı kazanmanın sırrı olacak gibi!

Aşk hayatına geldiğimizde ise bugünün enerjisi seni yalnızlaştırabilir. Güven sorunları mı yaşıyorsun? Ay'ın etkisi altında kendini geri çekebilir, partnerine ya da flörtüne karşı hissettiğin tereddütler nedeniyle ayrılık için kendini hazır hissedebilirsin. Bu veda ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir... Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…