Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki enerjilerin etkisi altında, biraz yalnızlık hissi yaşayabilirsin. Kendini biraz soyutlanmış mı hissediyorsun? Güven duygusuna dair bazı sorunlar mı yaşıyorsun? Şimdi Ay'ın güçlü etkisi altında, kendini biraz daha içine kapanık hissedebilirsin. Belki de sevgilinle ya da flörtünle ilgili bazı kuşkuların var ve bu nedenle bir ayrılığı düşünüyorsun.

Bu ayrılık fikri, ilk başta biraz korkutucu gelebilir, ama unutma ki bazen kapıları kapatmak, yeni başlangıçlara yer açmak için gereklidir. Bu vedanın, düşündüğünden çok daha fazla rahatlama ve huzur getirebileceğini unutma. Sonuçta, her son bir başlangıçtır, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…