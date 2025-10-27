Sevgili Kova, bugün evrenin enerjisi üzerinde oldukça yoğun bir etki yaratıyor ve belki de uzun zamandır kopuk olduğun bir kişiyle yeniden bağ kurma arzun tavan yapıyor. Bu, belki de eski bir aşkınla tekrar bir araya gelme, belki de bir dostunla yeniden kucaklaşma fırsatı olabilir. Ancak unutma ki geçmişte ne yaşandıysa bir sebepten yaşandı ve bu defa kalbini korumak adına daha dikkatli olman gerekiyor.

Biliyorsun, 'Bir kere yapan bir daha yapabilir.' diye bir söz var. Bu söz, geçmişte yaşadığın olumsuzlukları unutmanı ve aynı hatalara düşme riskini göz ardı etmeni engellemek için... Hatta, Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi altında, aynı hataya ikinci kez düşme riskini göze alma deriz! Tabii eğer bize soracak olursan, uzakları bir kenara bırak ve bir kez olsun yakınındakilere dikkat et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…