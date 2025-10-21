Sevgili Kova, bugün, duygusal güvenlik senin için daha fazla önem kazanıyor. Her zamankinden daha fazla, duygusal bağlarını ve ilişkilerini ön planda tutuyorsun. İlişkisi olan Kova burçları, partnerinizle aranızda adeta bir telepati bağı oluştuğunu hissedebilirsiniz. Neptün'ün büyülü ışığı altında, konuşmadan bile birbirinizi anlayabilir, hislerinizi paylaşabilirsiniz. Bu, ilişkinizin daha da derinleşmesine yardımcı olabilir.

Peki ya bekar Kova burçlarına ne demeli? Size de güzel haberlerimiz var! Kalbinizi paylaşmayı düşündüğünüz o özel kişi, sizin farkınıza çoktan varmış olabilir. Ancak belki de adım atmaktan çekiniyordur, belki de sizin ona bir işaret vermenizi bekliyordur. Ona cesaret vermek için, belki de sadece bir bakış atmanız yeterli olabilir. Bir göz teması, belki de her şeyi değiştirebilir ve aşkın kapılarını aralayabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…