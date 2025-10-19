Sevgili Kova, bugün gökyüzünde oldukça etkileyici bir olay yaşanıyor. Merkür ve Mars, gökyüzünde bir araya gelerek romantizm ve yaratıcılık alanında adeta bir ışık gibi parlıyor. Bu, adeta bir aşk ve sanat festivali gibi düşünülebilir.

Aşk hayatında, bu kavuşumun etkisiyle tutkuların adeta bir volkan gibi patlayabilir. Yeni bir aşka yelken açmak için ideal bir zaman olabilir. Aşkta ve flörtlerde, sözlerin büyüleyici bir etkisi olacak. Sözlerin, adeta bir büyü gibi karşındaki kişiye nüfuz edebilir ve onu etkileyebilir. Ancak burada bir uyarıda bulunmalıyım: Doğrudan olmaktan kaçınmalısın. Aşırı açık sözlülük, karşındakini şaşırtabilir ve hatta bazen korkutabilir.

Eğer niyetin ciddi ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorsan, bu kavuşum senin için mükemmel bir fırsat olabilir. Tabii acele etmezsen! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…