Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Merkür ile Mars kavuşumu, senin için oldukça etkileyici bir dönemi işaret ediyor. Bu kavuşum, yaratıcılığını tetiklerken, aynı zamanda hormon dengeni de sallayabilir. Bu yüzden enerji dalgalanmaları yaşaman kaçınılmaz olabilir. Bir an enerji dolu ve parlak hissederken, bir sonraki an kendini biraz düşük hissedebilirsin.

Bu dönemde bedeninin ritmine uyum sağlamak için müzik dinlemek veya nefes çalışmaları yapmak oldukça faydalı olabilir. Bu tür aktiviteler, enerji dalgalarını dengelemeye yardımcı olurken, aynı zamanda zihinsel kıvılcımının bedeninde daha güçlü bir yankı bulmasını sağlar.

Unutma ki bedeninin ritmine uyum sağlamak ve enerjini dengede tutmak kadar önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…