15 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjin oldukça yoğun ancak bir o kadar da dağınık. Gün boyunca ani dikkat dağınıklıkları yaşayabilirsin. Ancak unutma ki nefes ve hareket ritmini sen belirlemelisin. Kendini hızlı ve derin nefesler alırken bulabilirsin, bu seni rahatlatacaktır.

Kaslarında ve eklemlerinde hafif gerginlikler hissedebilirsin. Bu durum, özellikle uzun süreler boyunca aynı pozisyonda kaldığında veya yoğun bir egzersiz programına başladığında ortaya çıkabilir. Ancak bu gerginlikler, doğru esneme hareketleri ile hızla azalabilir. Bugün, küçük ama güçlü bir bedensel disiplin göstermen gerekiyor. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... Kendine biraz zaman ayır ve bedenini dinle! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

