Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Ekim Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

12.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün durmaksızın yoğun bir tempoda çalışman gerekebilir. Bu süreçte mide ve sindirim sisteminin hassaslaşabileceğini aklında tutmalısın. Bu nedenle, kahvaltını ağır ve yağlı besinlerden uzak tutmak, günün geri kalanında daha enerjik ve dinç hissetmeni sağlayabilir.

Öğle yemeğini de hafif ve sağlıklı seçeneklerle geçiştirmeyi düşün. Belki bir çorba veya salata, yanında birkaç dilim tam buğday ekmeği... Hem mideni rahatlatır, hem de enerjini yükseltir. Ayrıca, yoğun iş temposu arasında kısa yürüyüşler yapmayı da ihmal etme. Hem sindirim sistemini destekler, hem de zihnini açar. Biraz temiz hava almak, haftanın stresini atmana ve yeni haftaya daha odaklanmış bir şekilde başlamana da yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

