7 Ekim Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ekim Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün seni biraz zorlayacak bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Dolunay'ın enerjisi sinir sisteminle ve dolaşımınla oyunlar oynuyor. Belki de kalbin biraz daha hızlı atıyor, belki de bir anda kendini yorgun hissediyorsun. Ama endişelenme, bu durum geçici.

Dolunay'ın bu etkisini hafifletmek için bol bol su içmeyi unutma. Su, vücudun dengesini sağlar ve enerjini yükseltir. Ayrıca, açık havada vakit geçirmek de bu dönemde oldukça önemli. Doğanın içinde, temiz havada bir yürüyüş yaparak kendini daha iyi hissedeceksin. Ve tabii ki, müzik... Müzik ruhun gıdasıdır, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

