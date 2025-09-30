onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
1 Ekim Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
1 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendine biraz zaman ayırmanın tam zamanı. Zira Juno, şu sıralar Yay burcunda yolculuk ediyor. Bu da senin omurga ve bel bölgenin sağlığına biraz daha fazla dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor.

Belki bugün biraz yoga yapmayı düşünebilirsin. Kısa esneme hareketleri, belki birkaç yoga pozisyonu... Bunlar omurganın sağlığı için oldukça önemli. Tabii bir de oturma şeklin ve günlük yaşamda özellikle de çalışırken duruşun! Belki biraz daha dik oturmak ve düzenli olarak postürünü kontrol etmek, bel ve sırt ağrılarını önlemek için harika bir yol olabilir. Beden sağlığın için fizyoterapiyi de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
