1 Ekim Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün güçlü kraliçesi Juno, Yay burcunun enerjisiyle sana özel bir destek veriyor. Bu destek, sağlam bir bağışıklık sistemi oluşturmanı sağlıyor ve seni hastalıklardan koruyor. Ancak unutma, her ne kadar güçlü bir destek alıyor olsan da, enerjinin sınırlarını da aşmamak gerekiyor.

Biliyoruz, Koç burcu olarak enerjin ve hareketliliğin ile tanınıyorsun. Ancak bazen bu enerjiyi kontrol altında tutmak ve dinlenmek de önemli. İşte tam da burada Juno'nun Yay enerjisi devreye giriyor ve sana, enerjini yenilemek için ne yapman gerektiğini gösteriyor. Belki de ruhunu dinlendirecek bir banyo yapabilirsin. Sıcak suyun rahatlatıcı etkisi, yorgunluğunu alıp götürecek ve seni yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Ya da belki de deniz kenarında bir yürüyüş yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

