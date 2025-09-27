onedio
28 Eylül Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Eylül Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Özellikle de sindirim sistemin söz konusu olduğunda. Belki de dün geceki yemeğin etkilerini hâlâ üzerinde hissediyorsundur veya belki de bir süredir devam eden bir sindirim sorunuyla karşı karşıyasındır. 

İşte tam da bu yüzden bugün o leziz hamburgerler, yağlı pizzalar veya çikolatalı dondurmalar diyet listende olmamalı. Bunun yerine lifli ve hafif besinlerle kendini destekleyebilirsin. Belki bir tabak taze mevsim meyveleri, belki bir kase yoğurt veya bir tabak hafif pişmiş sebzeler... Hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olabilirler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

