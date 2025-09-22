onedio
23 Eylül Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir şov var ve senin için oldukça ilginç bir mesaj getiriyor. Güneş ve Neptün arasında bir karşıtlık oluşuyor ve bu, senin için 'dinlenmenin de çalışmak kadar verimli olduğunu' anlamına geliyor. 

Bu karşıtlık, sana iş hayatının yoğun temposunda kendine vakit ayırmanın önemini hatırlatıyor. Belki bir kitap okumak, belki bir müzik dinlemek ya da belki de sadece sessizliği dinlemek... Kendine neyi iyi hissettiriyorsa onu yapmak bugün senin için önemli. Unutma, gün içinde kendine vakit ayırmak, sağlığını kalıcı şekilde destekleyecek. Bu enerjiyi kullanarak hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını dengede tutabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

