23 Eylül Salı Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Neptün karşıtlığının getirdiği etkileri paylaşacağız. Gökyüzünün bu iki büyük gücünün karşı karşıya gelmesi, zihinsel dağınıklığını artırabilir ve odaklanmanı zorlaştırabilir. Ancak unutma ki bu durumun üstesinden gelmek tamamen senin elinde!

Zira, Güneş ile Neptün karşıtlığı, sağlığını toparlamanın anahtarı olabilir. Bu dönemde, enerjini yeniden toplamak ve bedenini toparlamak için biraz sakinleşmeye ve anda kalmaya ihtiyacın olacak. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga ya da sadece sessiz bir ortamda kitap okumak... Kendine biraz zaman ayır ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendir. Unutma ki bedenin ve zihnin sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir ve birinin iyi olması diğerini de olumlu etkiler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

