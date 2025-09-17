onedio
18 Eylül Perşembe Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
18 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Eylül Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün Terazi burcunda parıldayan etkisi, zihinsel aktivitelerin hızını bir hayli artırıyor. Bu durum, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde veya detaylı planlamalar yaparken biraz kafa karışıklığına ve yorgunluğa sebep olabilir. Bu yüzden, bugün belki biraz daha fazla çay molası vermen gerekebilir. Gözlerin ve baş bölgen hassaslaşabilir, bu yüzden onları fazla zorlamamakta fayda var.

Kendine kısa molalar vererek zihnini dinlendirmeye özen göster. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori müziklerini dinleyerek kendini rahatlatabilirsin. Bir parka gidip doğa ile iç içe bir yürüyüş yapmak ya da yoga matını serip birkaç nefes egzersizi da sana çok iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

