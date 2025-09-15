onedio
16 Eylül Salı Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Çünkü bedenin ve duyguların arasındaki bağ bugün daha da güçleniyor. Evrenin romantik çifti Venüs ve Mars, seni bir altmışlık dansına davet ediyor. Bu dans, hem ruhsal hem de fiziksel bir arınma süreci olacak.

Tabii bu süreçte sinir ve stres senin en büyük düşmanın olacaktır. Bu nedenle, öfkeni yenmeli ve sakin kalmanın yollarını bulmalısın. Belki biraz meditasyon yapabilirsin, belki de bir yoga dersine katılabilirsin. Bir başka harika seçenek de ılık bir banyo. Su, hem bedenini hem de ruhunu temizleyebilir. Banyoda geçireceğin birkaç dakika, tüm stresini atmana yardımcı olabilir.  Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

