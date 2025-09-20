21 Eylül Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir tutulma yaşanıyor! Güneş'ten aldığın yoğun enerji, senin için özellikle bağırsak sağlığına ve genel beden dengene dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Pek de eğlenceli bir konu gibi gelmeyebilir ama sağlığınla ilgili bu ufak hatırlatmayı yapmak zorundayız.

Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık, gün boyunca biraz stres yaratabilir. Ancak endişelenme, bu tür durumlar için birkaç hilemiz var. Zihinsel rahatlama yöntemleri kullanmayı düşündün mü hiç? Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga... Eminiz ki bu, zihnini rahatlatmak için mükemmel bir yol olacak. Tabii ki, günün sonunda hafif bir yürüyüş yapmayı da unutma. Belki parkta, belki de sokaklarda... Nerede olursa olsun, bu yürüyüş sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…