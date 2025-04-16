2025 Kova Burcu Yıllık Burç Yorumu

'Ne yıldı ama' diyorsanız, astrolojik anlamda hareketli bir yıla daha başladığımızı bilmenizi isteriz. Retrolar, tutulmalar ve gezegen açılanmalarıyla dolu 2025 yılı Kova ve yükselen Kova burçları için de hareketli geçecek. Peki, 2025 yılında Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler olacak?

Aşktan yana mı şanslı olacaksınız, yoksa paradan yana mı güleceksiniz öğrenmek üzeresiniz!

İşte, burcunuza özel yıllık burç yorumları