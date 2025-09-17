onedio
18 Eylül Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
18 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Eylül Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz zorlu geçebilir, zira zihinsel yoğunluk ve iletişim trafiği seni biraz yorabilir. Gökyüzünün hızlı çocuğu Merkür, dikkat ve odaklanma yeteneğin artıyor. Ancak bu durum baş ve boyun bölgende bir miktar gerginliğe neden olabilir.

Bu yüzden gün içinde kendine kısa molalar ver, nefes egzersizleri yap, belki biraz yürüyüşe çık. Hafif esneme hareketleriyle vücudunu rahatlatmayı da ihmal etme. Böylece enerjini dengeleyebilir ve günün geri kalanında daha dinç hissedebilirsin. Ayrıca, zihinsel rahatlama için kısa meditasyonlar yapmayı da düşünebilirsin. Belki bir çay eşliğinde, belki de hafif bir müzikle... Kendine biraz zaman ayır, zihnin ve ruhun için. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

