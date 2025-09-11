12 Eylül Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak! Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, sana adeta enerji fışkırtacak. Ancak dikkat et, bu yüksek enerji zihinsel yoğunluğuna da yansıyabilir ve uykularını kaçırabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan işte sana birkaç öneri: Gün boyunca ekranlardan uzak durmayı dene. Gözlerini dinlendirmek, onları sürekli ekrana maruz bırakmamak sana iyi gelecek.

Akşamları ise, sakinleştirici bir rutin oluştur. Belki bir kitap oku, belki biraz meditasyon yap, belki de sadece sessizliği dinle. Bu, hem zihnin hem de bedenin için sağlığını koruyacak bir adım olacak. Ve unutma, her zaman olduğu gibi, senin için en iyi olanı yapmak senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…